Kara Taşkuşu heyecanı! Haberi duyan bölgeye akın etti

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda Türkiye'de ilk defa Kara Taşkuşu görüldü. Böylece Milleyha sulak alanında görülen ve kayıtlara giren Kara Taşkuşu ile Türkiye'nin kuş türü listesindeki sayısı 492'a, Milleyha'da ise 287'ye çıktı.

"BİN KİLOMETRELİK YOLU GÖZE ALARAK BURAYA GELDİK"

Haberin ardından bölgeye çok sayıda kuş gözlemcisi akın etti. Hakkari'den gelen kuş gözlemcisi Emrah Kayhan, "Kara Taşkuşu'nun Hatay'da görüldüğünü duyunca bin kilometrelik yolu göze alarak buraya geldik. Ama maalesef burada çöpler var. Dün burada çöp yokmuş. Bu üzücü gerçekten kuşu bulamadık hala arıyoruz. Burayı böyle beklemiyordum her yer çöp ve moloz dolu" diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen kuş gözlemcisi Tuğçe Demirci ise Kara Taşkuşu'nu görmeye geldiğini belirterek, "Dün burada görüldü. Çevre hukuku ile ilgileniyorum bir yandan kuş gözlemiyle ilgileniyorum. Milleyha çok güzel bir yer ama bu alanın bu şekilde olması çok üzücü" dedi.

Ankara'dan gelen kuş gözlemcisi Ferit Başbuğ ise, "Bu yıl buraya dördüncü gelişimiz burası çok güzel. Kuş cenneti ama ne yazık ki her geldiğimiz zaman buraya daha fazla çöp ve daha fazla moloz ile karşılıyoruz. Gittiğimiz çoğu sulak alanda kuş gözlem kulesi mevcut ancak böyle bir yerde kuş gözlem kulesinin olmaması ayrı bir eksiklik" şeklinde konuştu.

"HER GELDİĞİMDE MAALESEF BÖYLE KİRLİLİK İLE KARŞILAŞIYORUM"

Gaziantep'ten gelen kuş gözlemcisi Ünal Kurçak ise, "Burası çok güzel bir yer. Türkiye'nin en önemli yerlerinden bir tanesi ve her geldiğimde maalesef böyle kirlilik ile karşılaşıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

