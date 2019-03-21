Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34'üncü kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometresindeki Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 45'inci kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34'üncü kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.