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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 08:46 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34'üncü kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometresindeki Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 45'inci kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34'üncü kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10'uncu kilometrelerindeki (İçerisu mevkisi) bakım, yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'inci kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu devlet yolunun 67'inci kilometresinde (Kiliseburnu Tüneli yaklaşımı) bugün 17.00'ye kadar sürecek mekanik gabari montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Giresun-Tirebolu yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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