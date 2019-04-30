Kara yollarında durum

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı kesimi 0-3. kilometrelerinde viyadük çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silvan-Kozluk ayrımı-Batman yolunun 8. kilometresinde (Bıçakçı mevkisi) meydana gelen obruk nedeniyle Silvan-Kozluk ayrımı-Batman istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun karşı şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 30 Haziran'a kadar tüneller aralıklı olarak ulaşıma kapatılacak ve trafik her iki yöndeki bağlantılara yönlendirilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Isparta-Konya yolunun 36-40. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle geliş şeridi (Isparta yönü) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Isparta-Konya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

