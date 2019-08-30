Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Kavşağı ile Yassıören Kavşağı (29-40. kilometreleri) arasında asfalt çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu kapatılarak trafik akışı güney taşıma yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı (8-9. kilometreleri) arasında Karataş viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde, Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde, Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.