Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-18. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serinhisar-Karamanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.