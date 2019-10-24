Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometreleri ve Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında (Şekerdere mevkisi) viyadük genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki tretuvar, kavşak ve refüj çalışmalarından dolayı ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü sağlanıyor.