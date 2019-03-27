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Karaaslan, kadınlarla birlikte kilim dokudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza'da geleneksel kilim dokumacılığı kursuna katılan kadınları ziyaret ederek, birlikte kilim dokudu - Çiğdem Karaaslan: - "Devletimiz, son dönemde özellikle kadınlarımız açısından hem sosyalleşme hem ürün üretme hem meslek edindirme hem de çalışma hayatına katılma noktasında önemli adımlar attı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesinde kadınlarla birlikte kilim dokudu.

Karaaslan, partisinin Havza Belediye Başkan Adayı Sabahattin Özdemir ile Havza Halk Eğitim Merkezinde geleneksel kilim dokumacılığı kursu eğitimi alan kadınları ziyaret etti.

Kadınlarla sohbet eden Karaaslan, daha sonra kilim dokuma tezgahının başına geçti.

Kursiyerlerle bir süre kilim dokuyan Karaaslan, kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmak için ürettiklerini satabilecekleri yerlerin oluşturulmasında gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Türkiye'deki tüm halk eğitim merkezlerinde kadınların üretim yaptığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Devletimiz, son dönemde özellikle kadınlarımız açısından hem sosyalleşme hem ürün üretme hem meslek edindirme hem de çalışma hayatına katılma noktasında önemli adımlar attı. Geçmişte kadınlarımız üretim politikalarına dahil olamazken, bugün artık yeni politikalarımız sayesinde iş hayatına rahatlıkla atılabiliyorlar. İş öğreniyorlar, el emeği göz nuru ürünlerini pazarlama şansı buluyorlar. Vatandaşlarımız artık yurt dışına veya uzaktaki akrabalarına hediye göndermek için el emeği ürünleri tercih ediyor. Artık yerele bir dönüş var. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Geleneksel yöntemlerle üretilen ürünler daha kıymetli ve değerli oluyor."

Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne de değinerek, şunları kaydetti:

"31 Mart, Türkiye'nin kaderini belirleyecek çok önemli bir seçim. Yerelde başkanları seçeceğimiz gibi aynı zamanda kadınlar olarak Türkiye'nin kaderini belirleyeceğiz. Parti olarak sahaya kulak veriyoruz, sorunları ve sıkıntıları biliyoruz ve bunlara çözüm üretiyoruz. Belki de başarımızın arkasındaki en önemli sırlardan biri bu. Farklılıklarımız, ayrılıklarımız olabilir ama Türkiye sevdasında, ortak geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği noktasında bütün farklılıklara rağmen aynı amaçta buluşabiliyoruz."

Karaaslan, ilçede partisinin seçim koordinasyon merkezini de ziyaret ederek partililerle bir araya geldi, Kevser Camisi önünde Orman İşletme Müdürlüğünün fidan dağıtım etkinliğine katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Havza kilim dokumacılığı Samsun

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