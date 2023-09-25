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Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu...

25.09.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan güçlerince döşenen mayına basan 2 Azerbaycan askeri şehit oldu. 1 asker ise yaralandı.

Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 17.35’de Azerbaycan ordusuna ait bir kamyonun Azerbaycan mevzilerine giden ikmal yolundan geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından önceden döşenen tanksavar mayın tarafından patlatıldığı belirtildi. Patlamada infilak eden askeri kamyonda bulunan Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov isimli 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Araçta bulunan diğer askerin Elvin Aliyev olduğu ve yaralandığı bildirildi. Aliyev’in, ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

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ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILMIŞTI

Azerbaycan, Karabağ’da mayın patlaması sonucu 4’ü polis 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül’de terörle mücadele operasyonu başlatmıştı. Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermişti.

Karabağ’da dün meydana gelen mayın patlaması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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ATEŞKESTEN BU YANA BİRÇOK MAYIN PATLADI

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: (İHA/AA)

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