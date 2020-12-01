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Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulması için anlaşmaya varıldı

01.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
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Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulması için anlaşmaya varıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da ateşkesin denetimi amacıyla ortak merkezin kurulması ile ilgili anlaşmaya vardıklarını, merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da ateşkesin denetimi amacıyla ortak merkezin kurulması ile ilgili anlaşmaya vardıklarını, merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını belirtti.

Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında 11 Kasım'da imzalanan mutabakata uygun olarak ateşkesin ve tüm askeri eylemlerin kontrolü için Rus-Türk Ortak Merkezinin konuşlandırılması ve faaliyetlerine ilişkin usul konusunda anlaşmaya varıldı. Merkez Azerbaycan topraklarında kurulacak. Ortak merkezin organizasyon yapısındaki Rus ve Türk personel sayısı eşit olacak” diye konuştu.

Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ateşkesin denetlenmesi amacıyla Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını duyurmuştu.

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