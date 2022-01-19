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Karabük, Kastamonu ve Kilis'te okullar tatil mi? 19-20 Ocak'ta Karabük, Kastamonu ve Kilis'te okullar tatil mi edildi?

19.01.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı nedeniyle illerin valilikleri tarafından okulların tatil olduğu açıklaması peş peşe geldi. Bugün (19 Ocak) 52 ilde okullar tatil edildi. Karabük, Kastamonu ve Kilis'te yarın okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili gözler valiliklere çevrildi. Peki Karabük, Kastamonu ve Kilis'te yarın okullar tatil mi?

Karabük, Kastamonu ve Kilis'te okullar tatil mi? 19-20 Ocak'ta Karabük, Kastamonu ve Kilis'te okullar tatil mi edildi?

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına indi. Karabük, Kastamonu ve Kilis'te günlük hayatı sekteye uğratan kar yağışı devam ediyor. Bununla birlikte birçok ilde eğitimde aksamalar görüldü. Okullar tatil edildi. Peki Karabük, Kastamonu ve Kilis'te yarın okullar tatil mi?

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Ocak Çarşamba günü için Kastamonu valiliği tarafından yapılan açıklamada, okulların bugün tatil edildiği bilgisi yer aldı. 20 Ocak Perşembe günü için valilik tarafından açıklama bekleniyor.

KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle okulların bugün (19 Ocak) tatil edildiğini duyurdu. Yarın için valilik tarafından henüz açıklama yapılmadı.

KİLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kilis valiliği okulların 19 Ocak'ta tatil olacağına ilişkin, "Kar yağışı nedeniyle yarın 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime,özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

20 Ocak kar tatili için açıklama bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Karabük Kilis
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