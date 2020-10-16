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Karabük merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 18:56 | Son Güncelleme

Karabük merkezli iki ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ‘mali yapılanması, mahrem askeri yapılanması ve öğrenci evleri yapılanması’na yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Karabük ve Rize’de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Karabük merkezli FETÖ operasyonu

Karabük merkezli iki ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ‘mali yapılanması, mahrem askeri yapılanması ve öğrenci evleri yapılanması’na yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Karabük ve Rize’de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan iki 2 farklı operasyon neticesinde, M.Y., A.Ç. ve T.Z. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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