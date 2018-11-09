Karabük protokolünden 10 Kasım mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Atatürk’ün sadece Türkiye’nin değil; ileri görüşlülüğü, askeri dehası ve üstün devlet adamlığı vasıfları ile bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirtti. Vali Güler, “10 Kasım O’nun fikirlerinin özeti olan Cumhuriyetimizin ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın gölgesinde düşünme, bilinç tazeleme birliğimizin, dirliğimizin daim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmanın; dünya mazlumlarının gözlerinde parıltı, yüreğinde umut olmanın günüdür. Atatürk’ün “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’’ düsturuyla Aziz Milletimizin dünyada örneği olmayan mücadelesinin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha alî hedeflerle buluşturacağımız 2023’lere 2071’lere koşuyor, çalışıyor, üretiyor ve yüreğimizdeki vatan sevgisini Atatürk’ün işaret ettiği ilim, irfan ve insanlık ile besleyen bu vatanın evlatları olmak gururuyla hiçbir şeyden yılmadan, korkmadan milletçe tek vücut olarak yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu inanç ve düşüncelerimle ebediyete irtihalinin 80. yıldönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını siper etmiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş de Atatürk’ün fikirlerinin yaşamakta olduğunu ve medeniyet inşası açısından önemli bir rehber görevi gördüğünü ifade ederek, “Türk milletinin kurtuluşuna öncülük eden, milletimizin bilimle, çağdaş ve modern bir anlayışla ilerlemesi için büyük adımlar atan, dünya ile barışık olması için büyük gayret gösteren ve en büyük mirası Cumhuriyet olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Açtığı yolda sadece Türk Milletine değil dünya milletlerine de örnek olmuş Atatürk’ün bugün halen fikirleri yaşamakta ve medeniyet inşaası açısından önemli bir rehber görevi görmektedir.” dedi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise 10 Kasım’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için yas günü değil, fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışılması ve her zamanki gibi bir ve beraber olunması gereken bir gün olması gerektiğini vurgulayarak, "Yüzyıllardır dünya tarihine yön veren ve çağ açıp çağ kapayan devlet adamları yetiştiren Türk milleti, yetiştirdiği en büyük liderlerden, bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde makûs talihini değiştirmiş ve tarih sayfalarına büyük bir destan daha eklemiştir. Ne mutlu ona ki, onun genç nesillere emanet ettiği ve ‘en büyük eserim’ diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışı ile taçlanmış olarak yine onun gösterdiği hedefler dâhilin de varlığını devam ettirmektedir. Son nefesine kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş, tüm dünyanın ayakta alkışladığı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Komutan, eşsiz devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Atatürk’ün bıraktığı mirasın geleceğe taşınmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, esaret altına alınmak istenen bir milleti, bizatihi milletin kendisi ile içinde bulunduğu durumdan kurtarmayı başarmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. O’nun bıraktığı mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, aramızdan ayrılışının 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz” cümlelerini kullandı. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ise, Atatürk’ün Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağladığının altını çizarek, “Atatürk, milletimizin binlerce yıldır yaşadığı topraklardan atılmak istenildiği bir dönemde ve kendisinin “Gençliğe Hitabe ”de belirttiği şartlar altında başlattığı Kurtuluş Savaşını büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. Bu büyük zaferin sonucunda da milletimizin iradesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine bıraktığı ve yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 80. yıl dönümünde, bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.