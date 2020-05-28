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  4. Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası tespit edildi

Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Karabük’te 13 gün aradan sonra yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası tespit edildi

Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 gün aradan sonra ilimizde yeni vaka görüldü. 8 gün önce İstanbul’dan ilimize gelen ve ev karantinasında olan bir vatandaşımızın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bu durum özellikle diğer illerden ilimize gelen vatandaşlarımızın ve onların yakınlarının ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Lütfen rehavete kapılmayalım ve alınan tedbir kararlarına uymaya devam edelim" dedi.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu 4 Mayıs’ta il dışından Karabük’e gelecek olanların 14 günlük karantinaya alınacağını duyurmuştu.

(İHA)

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