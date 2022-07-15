HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te Mencilis mağarasında mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

Karabük'te Mencilis mağarasında mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

15.07.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bulunan Bulak Mencilis mağarasında mahsur kalan grup için ekipler seferber oldu. Türkiye'nin 4. büyük mağarasında gurbetçi turistleri gezdiren rehber mağara içinde 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan rehberi ve mağarada mahsur kalan baba ile kızı kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.

Karabük'te Mencilis mağarasında mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

Karabük merkeze bağlı Bulak köyü sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis mağarasında Hollanda’dan gelen gurbetçi baba kıza rehberlik eden Bahadır Öztürk (27) mağaranın 2.5 km’lik kısmında halatın kopması sonucu 20 metreden aşağıya düşerek yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Öztürk’ü kurtarmak için bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

0650f337-24c8-4d46-a545-cd8af8097102

HALAT KOPTU, MAĞARA İÇİNDEKİ KANYONA DÜŞTÜ

Hollanda’dan tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçi baba kız, Türkiye’nin dördüncü büyük mağarasına girmek için Karabük’e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren gurbetçi baba ve kız, 2.5 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti. Bu sırada rehber Bahadır Öztürk de karşıya geçtiği sırada halatın kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düştü.

f1d7946e-9d7d-482b-b56c-2067a848420e

DİĞER REHBER HABER VERDİ

Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak diğer iki rehberden yardım istedi ve durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine mağaraya Jandarma, UMKE ve AFAD'dan oluşan ekipler sevk edildi. 19 kişilik ekip mağara içinde yer alan kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için gece 00.30’da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı.

Ekipler 7 saati aşkın mağaranın 2.5 kilometrelik mesafedeki çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda yola çıkan başıboş mandalar kazaya neden oldu! 1 ölü, 2 yaralıBir anda yola çıkan başıboş mandalar kazaya neden oldu! 1 ölü, 2 yaralı
MHP'den istifa etmişti! Bahçeli talimatı verdiMHP'den istifa etmişti! Bahçeli talimatı verdi
İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurduİmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Karabük mahsur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede

Hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede

İlginizi Çekebilir

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.