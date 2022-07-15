Karabük'te Mencilis mağarasında mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

Karabük merkeze bağlı Bulak köyü sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis mağarasında Hollanda’dan gelen gurbetçi baba kıza rehberlik eden Bahadır Öztürk (27) mağaranın 2.5 km’lik kısmında halatın kopması sonucu 20 metreden aşağıya düşerek yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Öztürk’ü kurtarmak için bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HALAT KOPTU, MAĞARA İÇİNDEKİ KANYONA DÜŞTÜ

Hollanda’dan tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçi baba kız, Türkiye’nin dördüncü büyük mağarasına girmek için Karabük’e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren gurbetçi baba ve kız, 2.5 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti. Bu sırada rehber Bahadır Öztürk de karşıya geçtiği sırada halatın kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düştü.

DİĞER REHBER HABER VERDİ

Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak diğer iki rehberden yardım istedi ve durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine mağaraya Jandarma, UMKE ve AFAD'dan oluşan ekipler sevk edildi. 19 kişilik ekip mağara içinde yer alan kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için gece 00.30’da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı.

Ekipler 7 saati aşkın mağaranın 2.5 kilometrelik mesafedeki çalışmalarını sürdürüyor.

