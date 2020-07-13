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Karabük'te TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 01:24 | Son Güncelleme

Karabük’te TIR'a arkadan çarpan otomobil yoldan çıktı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Karabük'te TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. Sadık Uğurlu sevk ve idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmakta olan A.Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Süheyla Uğurlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Süheyla Uğurlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Tıra çarpan otomobil yoldan çıktı : 1’i ağır 2 yaralı

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