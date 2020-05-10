Karabük Valisi Fuat Gürel açıkladı: 5 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. 8 hastanın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Gürel, "İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanede şu an 8 vakamız kaldı. İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız" dedi.

Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, "Ancak tehlike geçmiş değil. İşin doğrusu bütün dünyada bitmesi gerekir ülkemizde bitebilmesi için. İlimizde de bitebilmesi için ülkemizde bitmiş olması lazım. Tedbirlerimizi son günlerde biraz daha arttırdık. Özellikle bayram münasebetiyle anne babalarının yanına gelip onların elini öpmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda gelip anne ve babalarının bayramlarını kutlarlar" diye konuştu.

Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişinin öldüğünü açıklayan Vali Gürel, şöyle konuştu:

"9 KAYBIMIZ OLDU"

"Şu ana kadar 9 kaybımız oldu. Onlar bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı. Bu kötü ortamı oluşturmamak için, can kaybı olmaması için hemşerilerimiz gelmezler ise bizleri de mutlu ederler. Görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar."

