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Karabük’te 2 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük’te 2 ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlar köyünde İsa Yamanol’a ait ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan Adem Özköse’ye ait eve sıçradı. Yangında 2 ev de alev topuna döndü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karabük’te 2 ev yandıKarabük’te 2 ev yandı

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