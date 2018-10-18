Karabük’te 2 ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlar köyünde İsa Yamanol’a ait ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan Adem Özköse’ye ait eve sıçradı. Yangında 2 ev de alev topuna döndü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum