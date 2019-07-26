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Karabük’te 54 tekstil işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan aralarında kadınların da bulunduğu 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan aralarında kadınların da bulunduğu 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karabük- Kastamonu karayolu üzerinde Safranbolu Çevrikköprü mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün öğle yemeğinde işçilere köfte, pilav, çorba ve meyve suyundan oluşan öğle yemeği verildi. Mesai bitiminin ardından akşam eve giden işçilerden 22'sinde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Hastaneye kaldırılan işçiler, serum tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bugün sabah saatlerinde fabrika çalışanlarından 32'sinde daha aynı şikayetler görülmeye başlandı. Rahatsızlanan işçiler, fabrikanın servis araçları ve ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan bu işçilere de serum takıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yemeklerden alınan numuneler, Gıda Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.

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