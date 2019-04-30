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Karabük'te ATM'ye düzenek yerleştirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karabük'te, banka ATM'sine kart kopyalama düzeneği ile şifrelerin kaydedilmesi için kamera yerleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki ATM'den para çekmek isteyen bir kişinin dikkati sayesinde düzeneği ve kamerayı yerleştirdikleri şüphesiyle dün gözaltına alınan M.U. ve A.I. ile güvenlik kameraları takibi üzerine yakalanan S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, daha önce de Şirinevler ve 75. Yıl mahallelerinde ATM'lere düzenek yerleştirdiklerinin belirlendiği öğrenildi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki ATM'den para çekmek isteyen bir kişi, dün kartını cihaza yerleştireceği sırada makinede bazı farklı parçalar görmüş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak için ATM'ye düzenek ve kamera yerleştirildiğini tespit etmişti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ATM'ye yakın bir mesafede araç içindeki iki kişiyi durumlarından şüphelenerek gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM düzenek Karabük

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