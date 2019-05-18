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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ovacık ilçesine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 AAF 900 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 78 BT 912 plakalı otomobil, Soğanlı mevkisinde çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet, Muratcan (13) ve Kezban Arslan ile Sedat Akbıyık ve Erdal Topukara, ekipler tarafından güçlükle otomobillerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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