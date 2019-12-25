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  4. Karabük'te kapısı açılan otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Karabük'te kapısı açılan otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünden düşen kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu-100. Yıl Mahallesi hattında hizmet veren B.A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsü, 1001 nolu caddeye geldiğinde aniden arka kapısı açıldı.

Bu sırada kapının önünde duran yolcu Satiye Yılmaz (44), yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere, karakola götürüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hareket halindeki otobüsün arka kapısının açılması, düşen yolcunun bir süre sürüklenmesi ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
düşme halk otobüsü Karabük

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