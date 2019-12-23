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Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Karabük'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Köybaşı Sokağı'ndaki üç katlı bir apartmana eşya çıkartan Ersin Aksoy (40), henüz belirlenmeyen bir nedenle merdivenlerden düştü.

Durumu fark eden apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından ağır yaralanan Aksoy'u Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksoy, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Apartmanda inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
apartman düşme eşya Karabük

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