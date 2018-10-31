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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A.H. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen sanık hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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