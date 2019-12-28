HABER
  4. Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması

Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi, imarla ilgili işlemleri kolaylaştırmak için ‘e-imar uygulaması’ başlattı.Karacabey Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması

Karacabey Belediyesi, imarla ilgili işlemleri kolaylaştırmak için ‘e-imar uygulaması’ başlattı.
Karacabey Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, belediye tarafından vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak e-imar uygulaması başlatıldı.
Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara bilginin doğrudan sunulduğu şeffaf belediyecilik yaklaşımı içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Karacabey Belediyesi olarak vatandaşların imarla olan işlemleri kolaylaştırmak adına e-imar uygulamasını başlattıklarını ifade eden Özkan, “İmar durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulamasına belediyemizin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. E-imar uygulaması ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler” dedi.
Hayata geçirilen e-imar uygulaması ile imar planlarının kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebileceğini dile getiren Özkan, şöyle devam etti: “Vatandaşlar imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için ada-parsel veya adres-numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel şartlarına ulaşabilecekler. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmıyor. Belediyemizin resmi internet sitesi olan https://www.karacabey.bel.tr adresinden e-imar linkini kullanarak giriş yaparak gerekli bilgileri almaları mümkün.”

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Samsun yerli otonun 55’incilerine talipSamsun yerli otonun 55’incilerine talip
Şirinevler’de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandıŞirinevler’de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.