Karaciğer kanseri ile ilgili korkutan açıklama: Hasta sayısı 2040'da 1 milyon 400 bin kişiye yükselecek

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’na ilişkin yaptığı açıklamada karaciğer kanserinin görülme sıklığı açısından 6’ncı sırada yer aldığını ve karaciğerde görülen kanserlerin 2 tip olduğunu belirterek “Karaciğerde gelişen kanserler ya birincil dediğimiz karaciğerin kendi hücrelerinin tümörleşmesiyle ya da ikincil yani başka organ kanserlerinin karaciğere sıçramasıyla gelişir. Birincil olanlar karaciğer kanseri diye adlandırılırken ikincil olanlar karaciğer metastazı olarak bilinir. Karaciğer kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi-radyoterapi, girişimsel radyoloji gibi yöntemler bulunmasına rağmen sadece birincil kanserlerin ‘hepatosellüler kanser’ tipinde ve uygun hastalarda karaciğer nakli yapılabilir. Bu tip hastalarda karaciğer nakli diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha başarılı sonuç veriyor” dedi.

'EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR'

Karaciğer kanserinin kadınlara oranla erkeklerde daha çok görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yaprak, “Karaciğer kanseri, görülme sıklığı açısından tüm kanserler içinde 6’ncı sırada yer alır. Görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte her 100 bin kişide 3 ila 30’dur. Ülkemiz için bu rakam 100 binde 6.5’dir. Erkeklerde kadınlara göre 2-3kat daha fazla görülür. En sık 50 yaş üzerinde gelişir. Karaciğer kanseri vakalarının yüzde 80 ila 90’ı siroz zemininde gelişir. Karaciğer kanserine yol açan nedenlerin başında hepatit B ve C enfeksiyonları, kronik alkol kullanımı, aflatoksin ve karaciğer yağlanması gelir. Hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde karaciğer kanseri görülme riski 40 kat, hepatit C enfeksiyonu olanlarda ise 17 kat daha yüksektir” diye konuştu.