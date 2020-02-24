Karaciğer kanseri neden olur? Diyabet hayatınızı karartmasın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, diyabet hastalığının karaciğer kanseri riskini artırdığına dikkati çekerek uyardı. Prof. Dr. Yaprak, diyabet hastalığına ilişkin “Diyabet, kan şekerinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesine yol açan ve pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi veya vücudun insülini kullanamaması nedeniyle gelişen bir hastalıktır” dedi.

Dünyada yaklaşık 400 milyon diyabet hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şunları söyledi: Türkiye’de 7 milyon kişinin tip 2 diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam ortalama her 11 yetişkinden 1’inin tip 2 diyabet hastası olduğunu gösterir. Diyabette artan yüksek kan şekeri vücutta birçok organa zarar verir. Diyabetin yol açtığı temel sağlık sorunları arasında kalp ve damar hastalıkları, inme, karaciğer hastalıkları, görme kaybı, böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve iyileşmeyen yaralara bağlı uzuv kaybı sayılabilir”

RİSKİ 2-3 KAT ARTIRIYOR

Prof. Dr. Yaprak, diyabet ve obezite hastalıklarının dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 5’inden sorumlu olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi: