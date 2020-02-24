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Karaciğer kanseri neden olur? Diyabet hayatınızı karartmasın

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Dünyada tüm kanserlerin yüzde 5'inin nedeni olarak gösterilen diyabet ve obezite hastalıkları, karaciğer kanseri için de tehdit unsuru oluşturuyor. Karaciğer kanseri ile diyabetin ilişkisine dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Kanserler içinde diyabet ile en anlamlı ilişki karaciğer kanserlerinde saptanmış olup tip 2 diyabet hastalarında karaciğer kanseri gelişme riski 2-3 kat daha fazladır” dedi. İşte diyabet ve karaciğer kanseri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Karaciğer kanseri neden olur? Diyabet hayatınızı karartmasın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, diyabet hastalığının karaciğer kanseri riskini artırdığına dikkati çekerek uyardı. Prof. Dr. Yaprak, diyabet hastalığına ilişkin “Diyabet, kan şekerinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesine yol açan ve pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi veya vücudun insülini kullanamaması nedeniyle gelişen bir hastalıktır” dedi.

Dünyada yaklaşık 400 milyon diyabet hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şunları söyledi: Türkiye’de 7 milyon kişinin tip 2 diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam ortalama her 11 yetişkinden 1’inin tip 2 diyabet hastası olduğunu gösterir. Diyabette artan yüksek kan şekeri vücutta birçok organa zarar verir. Diyabetin yol açtığı temel sağlık sorunları arasında kalp ve damar hastalıkları, inme, karaciğer hastalıkları, görme kaybı, böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve iyileşmeyen yaralara bağlı uzuv kaybı sayılabilir”

RİSKİ 2-3 KAT ARTIRIYOR

Prof. Dr. Yaprak, diyabet ve obezite hastalıklarının dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 5’inden sorumlu olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi:

“Kolon, mesane, böbrek, rahim, meme, pankreas ve karaciğer kanserleri diyabet ile ilişkilendirilen kanserlerdir. Tüm bu kanserler içinde diyabet ile en anlamlı ilişki karaciğer kanserlerinde saptanmış olup tip 2 diyabet hastalarında karaciğer kanseri gelişme riski 2-3 kat daha fazladır. Diyabet hastalığındaki kanser riski artışının mekanizmasında insülin hormonunun hücre bölünmesi ve çoğalmasını artırıcı etkisi rol oynar. Yaşam için yüzde yüz gerekli bir hormon olan insülinin görevi kandaki glukozu hücre içine sokarak kan şekerinin aşırı yükselmesini önlemektir. Ancak tip 2 diyabetin temelinde görülen insülin direnci ile insülin düzeyinin artışı insülin benzeri büyüme hormonu üzerinden karaciğerde hücre çoğalmasına yol açar. İnsülin direnci aynı zamanda karaciğerde yağlanma, kronik iltihap ve siroz oluşturarak kanser riski artışına yol açar. Diyabet hastaları kronik karaciğer hastalıkları yönünden yakın takip edilmeli. Diyabete ilave hastalarda hepatit B veya C virüs taşıyıcılığı da varsa veya alkol kullanıyorlarsa daha fazla siroz ve karaciğer kanserine yakalanma riskine sahiptirler.” (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
karaciğer kanseri diyabet

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