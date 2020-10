Karaciğer kanserine neden olan 5 faktör

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer kanserinden korunmanın yollarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı raporuna göre dünya genelinde 9.6 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, "9.6 milyonun yüzde 8.2’si yani 782 bin kişi karaciğer kanserinden hayatını kaybetmiştir. Karaciğerde görülen kanserler karaciğerin kendi hücrelerinden köken alan hepatosellüler karsinom ya da kolanjio karsinom olabileceği gibi başka organlarda gelişen kanserlerde sıklıkla metastaz yapar. Karaciğerde gelişen kanserlerin çoğu da aslında bu metastaz yolu ile oluşan kanserlerdir ve karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan kansere oranla 20 kat daha fazla sıklıkta görülür” dedi.

KİMYASAL MADDELERE MARUZİYET TETİKLEYEBİLİR

‘Hepatosellüler kanser’lerin birincil kanserlerin çoğunluğunu oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti: "Bu tip hemen her zaman hepatit B, hepatit C, alkol, karaciğerin yağlanması gibi nedenlerle hasar almış bir karaciğerde gelişirler. Bu kanserler; vücuttaki tüm organ kanserlerinin yüzde 5’idir. Kanserler içinde 6’ncı sıklıkta görülür. Birincil kanserlerin başka bir tipi ise karaciğerin kendi dokusunda yer alan safra kanallarından kaynaklanmış kanserlerdir ve bunlar 'kolanjio kanser’ diye adlandırılır. Bu tip kanserlerde birincil kanserlerin daha azını oluşturmakla beraber hepatosellüler tipe göre daha salgırgan seyrederler. Kolanjiyo kanserler için risk faktörleri daha az bilinmekle birlikte, safra kanallarını uzun süre etkileyen kronik iltihaplar sorumlu tutulmaktadır. Bu hastaların çoğu 65 yaş üzeridir. Safra kanallarında kist ve taş oluşumu, parazit bulunması, sigara, hepatit B ve C, kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak, şişmanlık, diyabet başlıca risk faktörleridir.”