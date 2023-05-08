Karaciğer sağlığını yerle bir ediyor! Yemeden önce tekrar düşünün

Yağlı karaciğer hastalığı kötü beslenmenin etkili olduğu riskli bir hastalıktır. Belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması siroz gibi çok tehlikeli durumlara dönüşebilmektedir. Teesside Üniversitesi Beslenme, Gıda ve Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Laura Brown, yağlı karaciğer hastalığı hakkında işlenmiş ve kızartılmış gıdalar konusunda uyardı.

YAĞ MİKTARINI ARTIRIYORLAR

Brown, "İnsanların şekerli yiyecekler, kurabiyeler, gazlı içecekler ve meyve suyu gibi işlenmiş ve kızartılmış çoğu şeyden uzak durması gerekiyor" dedi. "Bunun nedeni, karaciğerde biriken yağ miktarını artırmalarıdır. Ancak karaciğer fonksiyonuna zarar veren sadece şeker değildir."

"Tuz oranı yüksek yiyecekler, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) riskini artırır. İşlenmiş gıdalar, sonuçta karaciğerde yağ birikimini artıran kan şekeri içeriğini yükseltir. Bu riski azaltmak için doymuş yağ oranı yüksek yağlı işlenmiş etlerden de kaçınılmalıdır."

RİSKLİ YİYECEKLER

Kurabiye

İşlenmiş etler

Gazlı içecekler

Meyve suyu

British Liver Trust, yağlı karaciğer hastalığının "fazla kilolu olmakla yakından bağlantılı" olduğunu söylüyor. Karaciğerde yağ birikmesi ayrıca tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve dolaşım sorunları ile ilişkilidir. NAFLD, karaciğer kanseri veya karaciğer yetmezliği geliştirme riski taşır.

NAFLD'nin uyarı işaretleri