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Karaciğer sağlığını yerle bir ediyor! Yemeden önce tekrar düşünün

08.05.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Özellikle karaciğer tüketilen yiyeceklerden en çok etkilen organlar arasında bulunuyor. Yağlı karaciğer hastalığından korunmak için bazı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Uzmanlar karaciğeri yağlandıran riskli gıdalar hakkında uyarılarda bulundu.

Karaciğer sağlığını yerle bir ediyor! Yemeden önce tekrar düşünün

Yağlı karaciğer hastalığı kötü beslenmenin etkili olduğu riskli bir hastalıktır. Belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması siroz gibi çok tehlikeli durumlara dönüşebilmektedir. Teesside Üniversitesi Beslenme, Gıda ve Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Laura Brown, yağlı karaciğer hastalığı hakkında işlenmiş ve kızartılmış gıdalar konusunda uyardı.

YAĞ MİKTARINI ARTIRIYORLAR

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Brown, "İnsanların şekerli yiyecekler, kurabiyeler, gazlı içecekler ve meyve suyu gibi işlenmiş ve kızartılmış çoğu şeyden uzak durması gerekiyor" dedi. "Bunun nedeni, karaciğerde biriken yağ miktarını artırmalarıdır. Ancak karaciğer fonksiyonuna zarar veren sadece şeker değildir."

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"Tuz oranı yüksek yiyecekler, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) riskini artırır. İşlenmiş gıdalar, sonuçta karaciğerde yağ birikimini artıran kan şekeri içeriğini yükseltir. Bu riski azaltmak için doymuş yağ oranı yüksek yağlı işlenmiş etlerden de kaçınılmalıdır."

RİSKLİ YİYECEKLER

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  • Kurabiye
  • İşlenmiş etler
  • Gazlı içecekler
  • Meyve suyu

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British Liver Trust, yağlı karaciğer hastalığının "fazla kilolu olmakla yakından bağlantılı" olduğunu söylüyor. Karaciğerde yağ birikmesi ayrıca tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve dolaşım sorunları ile ilişkilidir. NAFLD, karaciğer kanseri veya karaciğer yetmezliği geliştirme riski taşır.

NAFLD'nin uyarı işaretleri

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  • Yorgunluk, bitkinlik veya genel bir uyuşukluk hissi veya enerjisiz olma
  • Karnınızın sağ üst tarafında rahatsızlık.
  • Çoğu durumda, karaciğerde çok fazla yağ olsa bile "spesifik semptomlar" yoktur.
  • Gözlerin ve cildin sarılığı
  • Kolayca morarma
  • Koyu idrar
  • Karın bölgesinin şişmesi
  • Kan kusmak
  • Koyu siyah katranlı dışkı
  • Karışıklık dönemleri, bir şeyleri unutmak, ruh hali değişiklikleri veya zayıf muhakeme
  • Cilt kaşıntısı

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