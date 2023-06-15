Karaciğerinizde sorun olduğunu gösteren 4 işaret! Siroza dönüşmeden doktora başvurun

Karaciğerin, vücuttaki toksik (zehirli) maddelerin uzaklaştırılması, metabolizma ve sindirim sisteminde rol alması, kanın pıhtılaşması, birçok besin maddesini depolanması, sentezlenmesi ve bağışıklık fonksiyonlarının yerine getirilmesi gibi önemli görevleri bulunuyor. Bu nedenle, karaciğerle ilgili herhangi bir sorun vücuda zarar verebilir. Böyle bir sorun, adından da anlaşılacağı gibi, karaciğerde yağ birikmesinden kaynaklanan yağlı karaciğer hastalığıdır.
Karaciğer hastalıkları erken evrelerinde genellikle herhangi bir semptom göstermez. Ancak hastalık geliştikçe tüm vücutta belirtiler göstermeye başlayabilir. Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı olarak da bilinen hastalık dört aşamada gelişir. Dördüncü ve son aşama siroz olarak bilinir ve organın yıllarca hasar görmesinden sonra ortaya çıkar.
NHS Inform, "Siroz, sürekli, uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşmasıdır. Skar dokusu, karaciğerdeki sağlıklı dokunun yerini alır ve karaciğerin düzgün çalışmasını engeller. Sirozun neden olduğu hasar tersine çevrilemez ve sonunda o kadar yaygın hale gelebilir ki karaciğeriniz çalışmayı durdurur. Buna karaciğer yetmezliği denir. Karaciğer başarısız olursa siroz ölümcül olabilir. Bununla birlikte, durumun bu aşamaya ulaşması genellikle yıllar alır ve tedavi, ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir."
Sirozun ilk aşamalarında karaciğer hala işlev görebilir, yani semptomlara neden olmayabilir.Bununla birlikte, sirozlu bazı kişiler ciltlerinde dört değişiklik fark edeceklerdir. Bunlar şunları içerir:
Diğer belirtiler şunları içerebilir: