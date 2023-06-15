Karaciğerinizde sorun olduğunu gösteren 4 işaret! Siroza dönüşmeden doktora başvurun

Karaciğerin, vücuttaki toksik (zehirli) maddelerin uzaklaştırılması, metabolizma ve sindirim sisteminde rol alması, kanın pıhtılaşması, birçok besin maddesini depolanması, sentezlenmesi ve bağışıklık fonksiyonlarının yerine getirilmesi gibi önemli görevleri bulunuyor. Bu nedenle, karaciğerle ilgili herhangi bir sorun vücuda zarar verebilir. Böyle bir sorun, adından da anlaşılacağı gibi, karaciğerde yağ birikmesinden kaynaklanan yağlı karaciğer hastalığıdır.

Karaciğer hastalıkları erken evrelerinde genellikle herhangi bir semptom göstermez. Ancak hastalık geliştikçe tüm vücutta belirtiler göstermeye başlayabilir. Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı olarak da bilinen hastalık dört aşamada gelişir. Dördüncü ve son aşama siroz olarak bilinir ve organın yıllarca hasar görmesinden sonra ortaya çıkar.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

NHS Inform, "Siroz, sürekli, uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşmasıdır. Skar dokusu, karaciğerdeki sağlıklı dokunun yerini alır ve karaciğerin düzgün çalışmasını engeller. Sirozun neden olduğu hasar tersine çevrilemez ve sonunda o kadar yaygın hale gelebilir ki karaciğeriniz çalışmayı durdurur. Buna karaciğer yetmezliği denir. Karaciğer başarısız olursa siroz ölümcül olabilir. Bununla birlikte, durumun bu aşamaya ulaşması genellikle yıllar alır ve tedavi, ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir."

SİROZ BELİRTİLERİ

Sirozun ilk aşamalarında karaciğer hala işlev görebilir, yani semptomlara neden olmayabilir.Bununla birlikte, sirozlu bazı kişiler ciltlerinde dört değişiklik fark edeceklerdir. Bunlar şunları içerir:

Kaşınan cilt

Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)

Bel seviyesinin üzerindeki ciltte küçük kırmızı çizgiler (kan kılcal damarları)

Morarma

Diğer belirtiler şunları içerebilir:

Yorgunluk ve zayıflık

İştah kaybı

Kilo kaybı ve kas kaybı

Hasta hissetme (mide bulantısı) ve kusma

Karaciğer bölgesi çevresinde hassasiyet veya ağrı

Sık burun kanaması veya diş eti kanaması gibi daha kolay kanama

Saç kaybı

Ateş ve titreme atakları

Sıvı birikmesi nedeniyle bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişme (ödem)

Asit olarak bilinen sıvı birikmesi nedeniyle karnınızda şişme (şiddetli vakalar sizi ağır hamile gibi gösterebilir).





