Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan, iç güvenlik harekatlarından son dönemde Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu "Timsah Yuvası" Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

- "Timsah" olarak adlandırılıyor

Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.