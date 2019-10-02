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"Karadağ ve Sırbistan 2025'ten önce AB üyesi olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: - "AB, Karadağ ve Sırbistan'ı 2025'ten önce kabul etmeli. Her iki ülke de üyeliğe hazır ve bu AB'nin çıkarına"

VARŞOVA (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Karadağ ve Sırbistan'ın 2025'ten önce Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması gerektiğini bildirdi.

Szijjarto, Polonya'nın başkenti Varşova'da katıldığı Varşova Güvenlik Formu'nda yaptığı konuşmada, Karadağ ve Sırbistan'ın AB üyeliği için hazır olduğunu belirtti.

Batı Balkan bölgesinin, AB'ye entegrasyonunun siyasi, güvenlik ve ekonomik anlamda AB'nin çıkarına olduğunu ifade eden Szijjarto, "AB, Karadağ ve Sırbistan'ı 2025'ten önce kabul etmeli. Her iki ülke de üyeliğe hazır ve bu AB'nin çıkarına.'' diye konuştu.

Batı Balkan bölgesi ülkelerinin AB üyeleri ile ciddi ekonomik iş birliği içerisinde bulunduğunu ve söz konusu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hem ülkesinin hem de diğer AB ülkelerinin çıkarına olacağını vurgulayan Szijjarto, AB Komisyonu'nun, AB'nin 2025'ten önce yeni üye kabul etmeyeceği şeklindeki görüşüne katılmadıklarını kaydetti.

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Karadağ Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto sırbistan

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