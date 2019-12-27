Karadağ'daki dini özgürlükler yasasına karşı gösteriler sürüyor

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da dini özgürlüklere dair yasa tasarısının mecliste kabul edilmesine tepki gösteren Sırp Ortodoksların protestoları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine hazırlanan ve ülkedeki Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören tasarıya tepki gösteren Sırplar, başkent Podgorica'da gün boyu gösteri yaptı.

Niksic şehrinde de izinsiz eylem yapmak isteyen göstericilerden bazıları, polise taş ve meşalelerle saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Göstericiler, bir süre şehirdeki ana caddeyi ulaşıma kapadı.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin diğer şehirlerinde de yasa tasarısına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Öte yandan, yasa tasarısının kabul edildiği dün geceki meclis genel kurulunda iktidar ortağı partilerin milletvekilleri ile kavga eden ve genel kurul salonunda torpil atan muhalefetteki Demokrat Cepheden (DF) 18 milletvekilinin gözaltına alındığı bildirildi.

Milletvekillerinin çoğu ifadeleri alındıktan sonra serbest kalırken, 3 milletvekili hakkında da 72 saatlik gözaltı kararı verildi.