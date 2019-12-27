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  4. Karadağ'daki dini özgürlükler yasasına karşı gösteriler sürüyor

Karadağ'daki dini özgürlükler yasasına karşı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 23:03 | Son Güncelleme

Niksic şehrindeki izinsiz protestoda polise taş ve meşale atan bazı göstericiler gözaltına alındı - Meclis genel kurulunda yaşanan kavganın ardından muhalefetteki Demokrat Cepheden 3 milletvekili hakkında gözaltı kararı verildi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da dini özgürlüklere dair yasa tasarısının mecliste kabul edilmesine tepki gösteren Sırp Ortodoksların protestoları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine hazırlanan ve ülkedeki Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören tasarıya tepki gösteren Sırplar, başkent Podgorica'da gün boyu gösteri yaptı.

Niksic şehrinde de izinsiz eylem yapmak isteyen göstericilerden bazıları, polise taş ve meşalelerle saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Göstericiler, bir süre şehirdeki ana caddeyi ulaşıma kapadı.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin diğer şehirlerinde de yasa tasarısına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Öte yandan, yasa tasarısının kabul edildiği dün geceki meclis genel kurulunda iktidar ortağı partilerin milletvekilleri ile kavga eden ve genel kurul salonunda torpil atan muhalefetteki Demokrat Cepheden (DF) 18 milletvekilinin gözaltına alındığı bildirildi.

Milletvekillerinin çoğu ifadeleri alındıktan sonra serbest kalırken, 3 milletvekili hakkında da 72 saatlik gözaltı kararı verildi.

-Gerginlik Sırbistan'a da sıçradı

Karadağ Meclisinin dini özgürlükler yasa tasarısını kabul etmesi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da protesto edildi.

Karadağ'ın Belgrad Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan göstericiler, Büyükelçi Tarzan Milosevic'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesini talep etti.

Öte yandan, Sırbistan'ın aşırı sağcı "Dveri" Hareketinin Genel Başkanı Bosko Obradovic'in, Sırbistan Meclisinde bugün yapılan oturuma Karadağ karşıtı bir pankartla gelmesi de kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Karadağ Meclisinde kabul edilen yasa tasarısı, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na dahil olmadan önce Karadağ'da inşa edilen kiliselerin "devlet malı" haline gelmesini öngörüyor.

21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda Sırbistan-Karadağ'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Karadağ'da, Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
din özgürlüğü Karadağ protesto sırbistan

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