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Karadavi'nin kızının gözaltı süresi yeniden uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 03:34 | Son Güncelleme

Karadavi'nin kızının gözaltı süresi yeniden uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır Devlet Güvenlik Savcılığı, Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi'nin yaklaşık iki buçuk yıldır süren gözaltı süresini 15 gün daha uzattı.

Savunma heyetinden avukat Ahmed Madi, basına yaptığı açıklamada, milli güvenlik konularıyla ilgili davalara bakan Devlet Güvenlik Savcılığının müvekkili Ula Karadavi'nin gözaltı süresini 15 gün daha uzattığını bildirdi.

Madi, Karadavi'nin Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasının ardından yeni bir dava sebebiyle ihtiyati tedbir amacıyla gözaltı süresinin uzatıldığını söyledi.

Madi, Karadavi hakkında yeni suçlamanın adı belirtilmemiş olan "Bir terör örgütüne katılmak ve terörü finanse etmek" olduğunu belirtti.

Müvekkilinin yaklaşık iki buçuk yıldır gözaltında tutulduğuna işaret eden Madi, Karadavi'nin ziyaretine izin verilmediği ve hücre hapsinde tutulduğuna dikkati çekti.

Ula Karadavi ve eşi Husam Halef, 30 Haziran 2017'de gözaltına alınmıştı. Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de "İhvan mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ula Karadavi ve eşinin serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Ula el-Karadavi

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