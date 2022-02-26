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Karadeniz'de 220 milyon dolarlık casus! Rotasını gizlemedi bile

26.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta Karadeniz’de hava sahası boş kalınca casus uçaklar ring atmaya başladı. ABD’nin 220 milyon dolar değerindeki iki casus uçağı Karadeniz üzerinde sorti yapmaya başladı. Açık çağrı koduyla Karadeniz üzerinde keşif ve gözetleme yapan uçaklar bölgeye Sicilya’dan geliyor ve Ukrayna açıklarında görev alıyor.

Karadeniz'de 220 milyon dolarlık casus! Rotasını gizlemedi bile

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşa odaklandı. Savaş nedeniyle havalimanları hasar görürken ülkeler hava sahalarını uçuşa kapattı. Bu durumda ortaya casus uçaklar çıktı. ABD’nin Global Hawk insansız hava aracı Karadeniz’de tek başına sorti atıyor.

SİVİL UÇAKLAR RİSK NEDENİYLE UÇAMIYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle sivil uçaklar bölgede bulunmaktan çekindikleri için farklı ülkelerin hava sahasını kullanarak operasyonel faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Savaş atmosferi nedeniyle Karadeniz semalarında herhangi bir uçak görülmezken ABD’nin insansız hava araçları on binlerce kilometre uçuş gerçekleştiriyor.

2 UÇAK DOLAŞIYOR

Forte 11 ve Forte 12 çağrı işaretine sahip casus uçaklar, gizlenmeden Karadeniz üzerinde gözlem yapmaya devam ediyor. Deniz üzerinden pek ayrılmayan iki uçak kara kısımlarını belli mesafeden gözetliyor.

ÇATIŞMANIN İLK GÜNLERİNDE DE UÇMUŞLARDI

Rusya’nın ilk saldırıyı gerçekleştirdiği günlerde de Forte çağrı isimli uçaklar Moldova üzerinde uçup Ukrayna sınırındaki hareketliliği gözlemlemişti. Savaşın boyut kazanması ve derinleşmesi nedeniyle Forte 11 isimli uçak Karadeniz’de hiç durmadan görevini sürdürüyor.

SİCİLYA’DAN GELİYOR

ABD’ye ait uçaklar Sicilya’daki Sigonella Deniz Üssü’nden kalkıp Yunanistan hava sahasından geçip Bulgaristan üzerinden Karadeniz’e çıkıyor. Türk hava sahasını kullanmayan uçaklar Edirne’ye belli bir mesafeden geçiş gerçekleştiriyor.

HER KOŞULDA GÖREV YAPABİLİYORLAR

Global Hawk insansız hava araçları gece, gündüz ve her türlü hava koşulunda gerçek zamanlı olarak elde ettiği görüntüleri merkeze iletiyor. Global Hawk’ların akaryakıt ihtiyaçlarını da yine ABD’nin tanker uçakları karşılıyor. LAGR 250 VE LAGR 221 çağrı kodlu tanker uçakları Global Hawk’lara akaryakıt desteği sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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