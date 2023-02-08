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'Karadeniz'in Nene Hatunları' seferber oldu! Depremzedelere yardım için işe koyuldular

08.02.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinden bölgeye yardımlar sürüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak ‘Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor.

'Karadeniz'in Nene Hatunları' seferber oldu! Depremzedelere yardım için işe koyuldular

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta yardım seferberliği sürdürülüyor.

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Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan ‘Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor.

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Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor. (DHA)

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