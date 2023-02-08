'Karadeniz'in Nene Hatunları' seferber oldu! Depremzedelere yardım için işe koyuldular

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta yardım seferberliği sürdürülüyor.

Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan ‘Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor.

Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor. (DHA)

