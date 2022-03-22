HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadeniz kara teslim! Köy yolları da evlerin girişi kapandı, araçlar kar altında kaldı

Karadeniz kara teslim! Köy yolları da evlerin girişi kapandı, araçlar kar altında kaldı

22.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, 5 ilde 248 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerdeki bazı evlerin girişleri kardan kapandı, park halindeki araçlar da kar altında kayboldu. Kar yağışının olumsuz etkilediği illerden Bayburt'ta da kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl genelinde kar temizleme çalışmaları devam ederken, boyu 1 metreyi aşan buz kütlelerini kırmak için de itfaiye ekipleri mesai yapıyor.

Karadeniz kara teslim! Köy yolları da evlerin girişi kapandı, araçlar kar altında kaldı

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Ordu'da 178, Rize'de 3, Gümüşhane'de 34, Sinop'ta 30, Samsun'da 3 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

ORDU'DA KAR KALINLIĞI YER YER 4 METREYİ BULDU

Ordu'da aralıklarla süren kardan en fazla etkilenen ilçelerden Akkuş'ta, kar kalınlığı, yer yer 4 metreyi buldu. 6 ilçedeki kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İl genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 190 santim olarak belirlendi. Dün gece etkili olan karla birçok ilçede cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçlar kar altında kaldı. Araçlarını insan boyunu aşan kardan çıkarmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde, kürek ve süpürgelerle kar temizledi. Gürgentepe ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde etkili olan yağışla, bazı evlerin kardan kapanan girişleri, yöre halkı ve iş makineleriyle açıldı.

Screenshot_19

BAYBURT'TA BUZ KÜTLELERİ KIRILDI

Kar yağışının olumsuz etkilediği illerden Bayburt'ta da kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl genelinde kar temizleme çalışmaları devam ederken, boyu 1 metreyi aşan buz kütlelerini kırmak için de itfaiye ekipleri mesai yapıyor.

Screenshot_18

Screenshot_20

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Platonik aşık kurbanı olmuştu! Ayşegül Aktürk davasında flaş kararPlatonik aşık kurbanı olmuştu! Ayşegül Aktürk davasında flaş karar
Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir

Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.