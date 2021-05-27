Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu

Karasu ve Kocaali sahillerinde bir yıldan bu yana atık madde toplayan ve özel bir firmaya ait olan Delta Efe isimli duba, şiddetli poyraz rüzgarı nedeniyle karaya oturdu.

KARAYA OTURDU

Yaklaşık 300 ton ağırlığında olan duba, Karadeniz’in dalgalarına dayanamayarak, kıyıya 300 metre açıktan sürüklenerek karaya oturdu.

Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkiinde işçi kampı olarak bilinen tesislerin önünde gece saatlerinde kuma saplanan dev dubanın, bulunduğu yerde bir gün bekletileceği öğrenildi.

Dubanın, Cuma günü sabah saatlerinde bulunduğu yerden çekilerek Karadeniz açıklarına götürülmesi bekleniyor. (İHA)

