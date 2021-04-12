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Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti muhlama artık tescilli!

12.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır unu, tereyağ ve kolot peyniri ile karıştırılarak yapılan Rize muhlaması coğrafi işaretle tescillendi. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Rize muhlamasının adı da kesinleştirilmiş oldu.

Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti muhlama artık tescilli!

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan muhlama için Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumu'na ‘coğrafi işaret’ tescili için başvurdu. Kurumun yaptığı değerlendirmeler sonucu eşsiz lezzet ‘Rize muhlaması' olarak coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescille birlikte kimilerinin ‘mıhlama’ diye adlandırdığı lezzetin adı ile ilgili yapılan tartışmalar da son buldu.

MISIR UNU, TEREYAĞI, PEYNİR

Rize muhlaması yöre sakinleri ve yerli-yabancı turistlerin de en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Mısır unu, tereyağı ve yörede üretilen kolot peyniri karışımından yapılan lezzet kolayca hazırlanıyor. Bakır tavada eritilen tereyağı ile kavrulan mısır ununa su ilave ediliyor. Karışım kaynadıktan sonra peynir ilave ediliyor. Bir süre daha kısık ateşte pişirilen lezzet üzerine dökülen kızgın tereyağı ile servise hazır hale geliyor. Pratik hazırlanmasının yanında tok tutan ve enerji veren lezzet beğenilerek tüketiliyor.

‘ÇOK MUTLU OLDUK’

Rize muhlamasının yapılışını anlatan Şahsene Türkoğlu, lezzetin yörede hazırlanışında farklılıklar olduğunu söyledi. Lezzetin sadece tereyağı, peynirle yapıldığı gibi mısır unu ya da beyaz un katılarak da yapılabildiğini ifade eden Türkoğlu, “Bakır tavada eritilen bir yemek kaşığı tereyağında mısır ununu pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı sıcak su ekledikten sonra istediğimiz kadar peynir koyarak karıştırıp, sıcak olarak tüketiyoruz. Muhlamamız çok pratik bir lezzet, 5 dakikada harika bir lezzeti tadıyorsunuz. Bu lezzet tabii ki önceden sadece yörede biliniyordu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistleri ikram edilince onların da çok hoşuna gitti. Adını da tadını da biliyorlar artık. Yalnız mıhlama diye isimlendirenler de vardı. Coğrafi tescil ile beraber adı da 'muhlama' olarak tescillenmiş oldu. Rize için hayırlı uğurlu olsun çok mutlu olduk” dedi.

'MUHLAMAMIZ TURİSTLERLE DÜNYAYA AÇILDI'

Firdevs Şahin de “Muhlama şipşak bir lezzet. Bahçede işlerimizi tamamlıyoruz eve gidiyoruz ne yemek yapacağız diye düşünürken 5 dakikada muhlama hazır. Hem besleyici hem doyurucu. Muhlamamız artık turistler sayesinde dünyaya yayıldı. Rize muhlaması olarak tescilini aldık. Sevindik” ifadesini kullandı.

'MIHLAMA DEĞİL MUHLAMA'

Turizmci Yalçın Şahin ise “Muhlamamız coğrafi tescil aldı, bu habere çok sevindik. Yöreye gelenler lezzetimize ‘mıhlama’ diyorlardı. Bu tescil ile beraber adı da 'muhlama' olarak tescillendi. Biz çocukken ninelerimiz, annelerimiz ‘karnımız acıktı’ dediğinizde hemen bir muhlama yapar, önümüze koyarlardı. Şimdi yöreye gelen yabancılara ikram edilince adı da lezzeti de sınırları açtı” dedi.

DHA

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