Karadeniz usulü çözüm! Mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı, bahçesini üsse çevirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yaşayan fındık üreticisi Necdet Pala, bahçesine dadanan domuzlardan bıkınca Karadeniz zekasını konuşturdu. Aktarılanlara göre Pala, yıllarca bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandan girerek, mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı. Sezonda bahçede geceleri nöbet tutan, aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca Karadenizli zekasını kullandı.

FINDIK BAHÇESİNİ ÜSSE ÇEVİRDİ

Bahçe içerisine yanıp sönen renkli led lambalar yerleştirmeye karar veren, bunların yanında çakar lambalar ve alarm sistemi kurma isteyen Pala, elektrik ustasından destek alarak, fındık bahçesini farklı bir boyuta taşıdı. Bahçe içerisindeki 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 5 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini, Karadeniz zekasının işe yaradığını belirtiyor.

"SİSTEMİ KURDUĞUM GÜNDEN BU YANA RAHAT FINDIK TOPLUYORUZ"

Kurduğu sistemi 4 yıldır kullandığını ifade eden Pala, “Daha önce farklı sistemler kullandık ancak domuz yine geldi. Bu sistemi yaptım ve o gündür bahçeye girmiyorlar. Renkli lambalar taktım onlar selektör yapıyor, bir de projektörler de var. Bunu uyguladıktan bu yana rahatlıkla fındık topluyoruz. Bahçemi bu şekilde kurtardım. Elektrikçi bir arkadaş ile görüştük ve benim çizdiğim proje ile bu sistemi uyguladık. Otomatik siren var, onlar 15 dakika çalışıyor, 15 dakika bekliyor. Renkli oldukları için domuzlar bahçeye girmiyor. 4-5 yıldır rahat bir şekilde fındık topluyoruz. Sadece fındıkları yemiyor, fındık dallarını da kırıyor ve bahçelere hasar veriyordu” dedi.

"KARADENİZ ZEKASI PRATİK OLUR"

“Her biri küçük voltlarda yaklaşık 50 tane lamba var” diyen Pala, “Biz Karadenizliyiz, bizim insanımız pratik olur ve zekası çalışır. Ben de kendim düşünerek böyle bir sistemi hayata geçirdim. Projeyi kendim çizdim, kardeşimle birlikte aldığımız karar sonrası bu şekilde uygulamayı hayata geçirdim, domuzlardan kurtulduk” ifadelerine yer verdi.

"SİSTEM AKŞAM ÇALIŞIR, SABAH DURUR"

Sistemin, saat 20.00-07.00 arasında çalıştığını ifade eden Pala, “Elektrik kesildiği zamanda da akülü sisteme geçer ve çalışmaya devam eder. Askeriyelerdeki alarm sistemi gibi 15 dakika çalışır, 15 dakika durur. Bu esnada çakar lambalar da yanıp söner” şeklinde konuştu.

(İHA)

