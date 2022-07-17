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  4. AFAD'dan Doğu Karadeniz için kritik yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan Doğu Karadeniz için kritik yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

17.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. AFAD'dan yapılan uyarıda, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Ayrıca sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği de vurgulandı.

AFAD'dan Doğu Karadeniz için kritik yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yaparak, tedbirli olunmasını istedi.

"SEL, SU BASKINI, HEYELAN..."

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

yağış

(DHA)

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afad doğu karadeniz kuvvetli yağış
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