HABER

Karadeniz’de bahar karı, yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

KARADENİZ’de bahar beklenirken yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- KARADENİZ’de bahar beklenirken yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ise bir grup doğasever yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi. Karadeniz’de dün etkili olan kar yağışı ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölge genelinde 40 dolayında köy yolu, kardan ulaşıma kapandı, bazı araçlar yollarda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma ile kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı. Rize'nin Ayder Yaylası'nda yağan karla birlikte seyirlik görüntüler oluşurken Çamlıhemşin ilçesinde ise bir grup doğasever, yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi. Kar üzerinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen grup, ateş yakıp ısındı, karın keyfini çıkardı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Hakkari- Van karayolunda heyelanHakkari- Van karayolunda heyelan
Bursa'da 12 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı, icralık olduBursa'da 12 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı, icralık oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi

Aksaray'daki vahşete 10 bin lira ceza!

Vahşet! O manzarayı görünce harekete geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.