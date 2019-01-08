Karadeniz'de batan geminin mürettebatı: 5 dakikada suya gömüldü (3)

UKRAYNALI KONSOLOS İLE PANAMA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU'NDAN ZİYARET

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli konsolos Borys Yasynskyi ile Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez, Samsun'a geldi. İkili, dün Samsun açıklarında batan, Panama bayraklı, 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinden kurtarılan 7 gemiciyi tedavi gördükleri özel hastanede ziyaret etti. Yasynskyi ile Nunez, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası konuşan Ukraynalı konsolos Borys Yasynskyi, arama- kurtarma ve sağlık hizmetlerini yürüten ekiplere teşekkür ederek, "Kurtarma operasyonu çok profesyonelce oldu. Olumsuz hava durumuna rağmen başarılı bir çalışma yürütüldü. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Profesyonel çalıştılar. Kendi hayatlarını riske attılar. Bir sürü kişinin hayatını kurtardılar. Büyükelçimiz adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez ise mürettebat arasında Panama vatandaşı bulunmadığını; ama geminin Panama bayraklı olması nedeniyle gereken bütün çalışmayı yaptıklarını söyledi.