Karakurt Vadisi'nin kaya evleri ve peri bacaları turizme kazandırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Vadisi'nde bulunan kaya evleri ile peri bacalarını andıran kayalıklar turizme kazandırılacak.

İlçeye bağlı Karakurt köyündeki vadide yer alan doğal güzellikler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki tarihi ve turistik alanların gözden geçirilerek turizm rotalarının yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kars ve Sarıkamış'ta turizm faaliyetlerinin yalnızca kış ve kayakla sınırlandırılamayacağını belirten Taş, "Turizmin 12 aya yayılarak sürdürülebilir olması için bölgemizin tarihini, doğasını iyi analiz edip işlememiz lazım. Doğal harikalarla dolu bölgemiz turizm açısından çok zengin." dedi.

Taş, Karakurt'taki peri bacalarının turizme kazandırılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yöremizde Doğu Ekspresi ile kazanılan turizm ivmesinin artması için özellikle kültür turları ile gelen yerli ve yabancı turistlere dağlarımızdaki, vadilerimizdeki doğal güzellikleri tanıtarak, daha fazla turistin burayı ziyaret etmesini sağlamamız gerekir. Karakurt Vadisi'nin Kağızman ilçesine kadar olan kısmındaki kaya evleri ve doğal oluşan peri bacalarının değerlendirilerek turizm destinasyonu içerisine alınması için çalışma başlatacağız."

