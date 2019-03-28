Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, geçtiğimiz günlerde bir şehit eşinin kendisini “Hendek kazanlarla birliktesiniz” diyerek eleştirdiği ve kovulduğu iddialarına ilişkin, “Kovma falan yok. O kişinin provokasyon yapmak için geldiği çok belliydi. Salondan çıktıklarında takip ettik, Büyükşehir Belediyesi binasına girdiler. Bu işler kimseye prim ya da oy kazandırmaz” dedi.

Zeydan Karalar, projelerini anlatmak için basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında Karalar’ın projelerini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Adana’nın önceki yıllarda sanayi, tarım ve ticaret kenti olduğunu ancak günümüzde bu özelliğinin kalmadığını ifade eden Karalar, bu sorunların hepsine yönelik çözümleri planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin ne durumda olduğunu bildiğini belirten Karalar, “Her araştırmada Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu ikinci belediyesi olarak çıkıyor. Tabi bunda önceki dönemlerde yapılan yatırımların, özellikle Adana Metrosu’nun da etkisi var. Ancak bundan sonra yatırım yaparken planlamadan asla çalışma yapmayacağız. Adana’nın 50 yılını hesaplayıp hizmetleri öyle yapacağız” diye konuştu.

“Şehit eşinin yaptığı provokasyondur”

Karalar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yemekli bir toplantıda şehit aileleriyle bir araya gelen ve bir şehit eşini kendisini eleştirdiği için salondan kovduğu iddialarına, “Kovma falan yok. O kişinin provokasyon yapmak için geldiği çok belliydi. Kadın, ‘Hendek kazanlarla birliktesiniz. Bizi neden buraya çağırdınız’ diye sordu. Ben de çağırdığımızı ve geldiklerini söyledim. Daha sonra yanındaki kadınla birlikte salondan kendileri ayrıldı. Hatta oturdukları masayı da dağıtarak çıktılar. Bu olay programlanmış, çok net. Şehit eşiymiş, onu da bilmiyordum. Eğer bilseydim, haksız dahi olsa saygı duyardım. Sadece algı yapma gayreti içerisindeler. Şehit eşi salondan çıktıktan sonra takip ettik. Direkt Büyükşehir Belediyesi binasına girdiler. Bu işler kimseye prim ya da oy kazandırmaz. Hüseyin Sözlü’nün de bundan haberi olduğunu ve bunu onaylayacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüntüyü izleyecek ve bizim şehit ailelerine saygımızın olduğunu görecektir” cevabını verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmaların başlamasından itibaren, kendisine yönelik bir karalama kampanyası başlatıldığını kaydeden Karalar, “Karalama, iftira Adanalılara yakışmaz. Biz bu zamana kadar üslubumuzu bozmadık, bundan sonra da bozmayacağız. Bu bir seçim yarışıdır. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Seçim kazanmak zafer değildir. Zafer düşmana karşı kazanılır. Biz sadece seçimi kazanacağız” dedi.