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Karaman'da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti

07.06.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından darp edilerek bıçaklandı. Aşırı kan kaybeden şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karaman'da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti

Olay gece saat 23:45 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen V.Ç ile A.T, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç. arkadaşı A.T.’yi önce sopa ile darp ettikten sonra kalçasından bıçaklayarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi A.T’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın, aşırı kan kaybetmesinden dolayı sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, yaya olarak uzaklaşan V.Ç’yi yakalamak için çalışma başlatırken, kaldırımda duran ve güvenlik şeridi içerisine alınan çakmak gazı ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


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