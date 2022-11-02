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Karaman'da kaza yapan işçi midibüsü binaya çarptı: 12 yaralı

02.11.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da kamyonet ile işçi midibüsünün çarpıştı. Yoldan savrulan işçi servisi bir binaya çarparak durabildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Karaman'da kaza yapan işçi midibüsü binaya çarptı: 12 yaralı

Karaman’daki kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi’nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki işçi servisi, Beyazkent Mahallesi 1004. Sokakta, A. B. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

AA-20221101-29321673-29321672-KARAMANDA_KAMYONET_ILE_ISCI_SERVISININ_CARPISTIGI_KAZADA_12_KISI_YARALANDI

MÜSTAKİL EVE ÇARPTI

Kazada kontrolden çıkan işçi midibüsü 2 katılı müstakil evin bahçesine girdikten sonra binaya çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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12 İŞÇİ YARALANDI

Kazada işçi midibüsünde bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bir süre trafiğe kapanan sokak araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. (AA-İHA)

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