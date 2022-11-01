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Defalarca ehliyetine el konulmuş! Alkollü sürücü ters şeride girip kaza yaptı: 3 yaralı

01.11.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de alkollü bir sürücü kara yolunda dehşeti yaşattı. Ters şeride giren sürücü, karşı yoldan gelen başka bir araca çarptı. Kazada 3 yaralanırken, sürücünün daha önce 4 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Defalarca ehliyetine el konulmuş! Alkollü sürücü ters şeride girip kaza yaptı: 3 yaralı

Kırıkkale'deki kaza gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 30. kilometresindeki Cankurtaran Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün ters yöne girmesi neticesinde Z.E.'nin kullandığı başka bir otomobile çarptı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle alkollü olduğu öğrenilen sürücünün otomobili savrularak şarampole devrildi. Kazada sürücü Z.E. ile aynı araçta bulunan O.Ö. ve M.O. yaralandı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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4 DEFA EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü A.U.'nun daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 4 kez el konulduğu belirtildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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