Karaman'da sokak ortasında korkunç görüntü! Her şeye tanık oldu: Kadın çoktan ölmüştü

Olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşlarındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaşmasıyla köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yaşlı kadını yere yatırdığını gören köy sakinlerinden Ahmet Yeniel taşla müdahale etse de başarılı olamadı. Daha sonra Yeniel köyden Olcay Berk isimli kişiyi arayarak getirdiği tüfekle köpeği vurarak etkisiz hale getirdi.

BOĞAZINDAN VE KAFASINDAN ISIRMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre yaşlı kadının boğazından ve kafasından ısırıldığı öğrenildi.

''KÖPEĞİ VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİK''

Olay anında orada bulunan Ahmet Yeniel yaşanan olayı şöyle anlattı, “Ben ekin ekmeden geliyordum. Sağ tarafıma baktığımda köpeği gördüm. Köpek kadını yere yatırmıştı, ben motorla yanaştım oraya köpeğe taş vurmaya çalıştım. Motorun üzerine çıktım bu arada kadın zaten ölmüş. Olcay Berk’i aradım. Silah getir uzaklaştıralım diye. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getirdik” diye konuştu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÖPEĞİN KUDUZ OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülen çoban köpeğinin leşi kuduz olup olmadığının belirlenebilmesi için Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan 3 çocuk annesi Dudu Berk’in yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek. Öte yandan, köpeğinin kime ait olduğu araştırılıyor.

(İHA)

