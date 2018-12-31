HABER

Karaman POMEM'de mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

Eğitimlerini tamamlayan 262 polis için mezuniyet töreni düzenlendi - Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk: - "Mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak, hiçbir oluşumun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır"

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 262 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dönem birincisi Mustafa Erdal, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciye Karaman Valisi Fahri Meral tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk, törende yaptığı konuşmada, okulun dördüncü mezunlarını verdiğini söyledi.

Öztürk, yoğun bir öğretim, gece ve gündüz kesintisiz yürütülen pratik ve uygulamalı eğitim süreci sonunda mezuniyet aşamasına geldiklerini vurgulayarak "Mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak, hiçbir oluşumun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır." dedi.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin etti ve kep attı.

Tören sonrası polis adayları ile aileleri fotoğraf çektirip mezuniyeti kutladı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve aileler katıldı.

PARTNERDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son haliDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'
Çukurca kar altındaÇukurca kar altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman mezuniyet polis POMEM

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.