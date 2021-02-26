HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs devrildi

Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs devrildi

26.02.2021 21:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs kavşakta devrildi.Kaza, akşam saatlerinde Beyazken Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi.

Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs kavşakta devrildi.
Kaza, akşam saatlerinde Beyazken Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 23 EF 349 plakalı Mercedes marka beton mikseri ile A.İ.A., idaresindeki 70 AJ 375 plakalı Peugeot marka minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta tedbir alırken, sağlık ekibi ise yaralı kimsenin bulunmaması üzerine istasyonuna geri döndü. Bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak devrilen minibüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya karışan minibüs sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü, diğer sürücünün de ehliyetsiz olduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

En Çok Okunan Haberler

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Arınç: İç politikadan elimi 'mecburen' çektim

Arınç: İç politikadan elimi 'mecburen' çektim

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kısıtlama başladı! İşte bütün detaylar

Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Pencereden düşen çocuğu, çamaşır ipi kurtardı

Pencereden düşen çocuğu, çamaşır ipi kurtardı

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.